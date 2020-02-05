Общество

Беременную женщину с тромбофлебитом перевезли вертолетом санавиации в Псковской области

4 февраля вертолет санитарной авиации перевез двоих больных за один рейс. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ», мужчину с циррозом печени доставили из Псковской областной больницы в Великие Луки, а молодую беременную женщину забрали из стационара Великих Лук. Помощь врачей областной больницы понадобилась будущей матери, находящейся на 34 недели беременности, в связи с острым тромбофлебитом вен нижних конечностей, угрожающим осложнениями течения беременности и родов. Женщина доставлена в Псковскую областную клиническую больницу, на данный момент ее состояние стабильное.

По словам врача анестезиолога-реаниматолога Вячеслава Филоненко, медицинскую эвакуацию осуществляют специализированные реанимационные бригады, состоящие из высококвалифицированных врачей и медсестер. Все сотрудники прошли обучение по санитарно-авиационной эвакуации на базе ВЦМК «Защита». «Работа нашей санавиационной бригады на практике показала свою эффективность и повысила возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи для жителей, проживающих на отдаленных территориях Псковской области, благодаря использованию санитарного вертолета» - добавил Вячеслав Филоненко.

Вертолет «Ансат» оборудован сертифицированным медицинским модулем для транспортировки тяжелобольных пациентов. Пациент находился на борту 1 час 10 минут.

Напомним, в Псковском регионе санавиацию возродили в 2017 году, спустя 25 лет. Для экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации пациентов с различной патологией в специализированные лечебные учреждения врачам Псковской области предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат». Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Псковской областной клинической больницей и авиакомпанией «СКОЛ». За первый месяц текущего года вертолет санитарной авиации совершил 10 вылетов, эвакуировано 11 человек, в том числе 1 ребенок.

Вертолет «Ансат» базируется в аэропорту Пскова имени княгини Ольги. Экипаж авиакомпании «СКОЛ» вместе с бригадой врачей Псковской областной клинической больницы работают в режиме 24/7, готовые вылететь в любую точку Псковской области.