Общество

Сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН России сразились в турнире «Что? Где? Когда?»

В интеллектуальном поединке приняли участие преподаватели кафедр и факультета подготовки государственных служащих, сотрудники служб и отделов Псковского филиала Академии ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, организатором мероприятия выступило отделение организационно-научной и редакционно-издательской деятельности, начальник которого – Галина Кремнева приветствовала участников интеллектуального состязания, пожелав всем интересной игры, находчивости и точных ответов.

По итогам турнира победу одержала команда «Кадры» (капитан команды – старший инспектор по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии Максим Григорьев).

Второе место заняла команда «Социогумы» (капитан – начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Наталья Колесникова).

Почетное третье место досталось команде «Соучастники» (капитан команды – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Сергей Шатов).

Награждение победителей и призеров игры «Что? Где? Когда?» состоится 7 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.