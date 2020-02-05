Общество

Меры по недопущению распространения бешенства утверждены в Великолукском районе

Распоряжение о мерах по недопущению распространения вируса бешенства среди диких и домашних животных на территории Великолукского района подписал глава муниципального образования Сергей Петров.

Данным документом создана рабочая группа для оценки складывающейся обстановки и принятия соответствующих решений.

Районному управлению сельского хозяйства поручено обеспечить выполнение комплекса организационных и специальных мероприятий по предупреждению и оперативной ликвидации выявленных очагов вируса бешенства вплоть до ликвидации угрозы распространения вируса бешенства.

Главе Лычевской волости Великолукского района при участии сотрудников МО МВД РФ «Великолукский» принять все меры по выполнению пунктов 1 и 2 указа губернатора Псковской области от 04 февраля 2020 №10-УГ «О введении карантина».

ГБУ «СББЖ» по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам рекомендовано обеспечить реализацию мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов бешенства животных на территории Великолукского района.