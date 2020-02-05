Общество

Компенсировать расходы фонду медстрахования на лечение пострадавшего обязуют жителя Псковского района

Мировым судьей Псковской области удовлетворено исковое заявление о взыскании с жителя Псковского района в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области компенсации расходов на оплату оказанной медицинской помощи пострадавшему в сумме 36833,46 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района, установлено, что ответчик совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, в связи с чем последнему оказана медицинская помощь ГБУЗ Псковской области «Псковская межрайонная больница». Факт совершения ответчиком преступления достоверно подтвержден материалами уголовного дела.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно закону, расходы, осуществленные в соответствии с указанным законом страховой медицинской организацией, на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью (за исключением расходов на оплату медицинской помощи (первичной медико-санитарной помощи, специализированной, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица.

При таких обстоятельствах, преступными действиями ответчика нарушены интересы Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области, что свидетельствует о нанесении Российской Федерации ущерба на данную сумму, что явилось основание для направления данного искового заявления.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.