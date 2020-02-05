Общество

Жительница Псковского района незаконно получила пенсию после заключения фиктивного трудового договора

По требованию прокурора Псковского района Псковским районным судом на «Торошинский психоневрологический интернат» возложена обязанность предоставить в отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области и МИФНС №1 России по Псковской области сведения для корректировки суммы начисленных страховых взносов и исключения периода трудовой деятельности из страхового стажа, дающего право на получение пенсии.

Как сообщили в Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, на судебном заседании установлено, что в мае 2019 года между ГБУСО Псковской области «Торошинский психоневрологический интернат» и медсестрой заключен трудовой договор. Проведенной проверкой установлено, что указанные трудовые отношения носили фиктивный характер, медсестра фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляла, денежные средства не получала.

При этом в период с мая по сентябрь 2019 года учреждение представило в отделение Пенсионного фонда по Псковской области индивидуальные сведения на указанное лицо о начисленных страховых взносах, общая сумма которых составила 34 227,35 рублей.

В связи с тем, что медсестра фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляла, то начисление и уплата страховых взносов и зачисление периода работы с мая 2019 года по сентябрь 2019 года в страховой стаж является незаконным, что повлекло необоснованною выплату ей пенсии.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.