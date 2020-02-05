Общество

Дополнительное окно для приема населения открыто в МФЦ Палкино

Отремонтированный отдел Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Палкино открыл для обслуживания населения дополнительное окно приема. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

«Были проведены плановые ремонтные работы, направленные на приведение отдела в соответствии с правилами организации деятельности МФЦ. Расширена зона ожидания и информирования, отремонтирован санузел, в том числе налажена система подачи горячей воды, проведена отделка всех помещений. В проведении как капитального, так и косметического ремонтов, нуждаются еще порядка семи отделов приема заявителей Псковской области. В большей части из них ремонтные работы запланированы уже в текущем году», - прокомментировала директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

В отделе МФЦ Палкино предоставляется полный перечень услуг - более 90. За 2019 год Палкинским отделом приема заявителей было оказано около 3 тыс услуг.

Напомним, что в конце октября губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. На встрече с главой региона обсуждался целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ. В ноябре на десять часов была увеличена продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг и запущено мобильное приложение.