Общество

Счетная палата предложила повысить эффективность правительственных отчетов в Госдуме

Счетная палата предлагает усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Государственной Думе, а также проведения «правительственных часов» в обеих палатах Федерального собрания. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах стратегического аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет правительство РФ, в период 2017-2018 годов и за девять месяцев 2019 года, сообщает ТАСС.

«По результатам заслушивания ежегодных отчетов о результатах деятельности правительства Российской Федерации Государственная Дума не дает интегральную оценку деятельности правительства Российской Федерации в отчетном году, в том числе с учетом деятельности федеральных органов исполнительной власти», - отмечается в отчете Счетной палаты.

Счетная палата считает, что одним из важных механизмов оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти является проведение "правительственного часа" в Государственной Думе и Совете Федерации. Он позволяет на основании информации руководителей министерств и ведомств выявить имеющиеся проблемы их деятельности и дать соответствующие рекомендации.

«Однако порядок подготовки и проведения "правительственного часа" в Совете Федерации и Государственной Думе не содержит требования об оценке эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по результатам заслушивания и обсуждения информации руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, что не способствует повышению эффективности такой деятельности и повышению ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти за достижение установленных показателей деятельности», - пишет в своем отчете Счетная палата.