Общество

Концепция работы МФЦ в Псковской области на 2020-2024 годы находится на стадии утверждения

Концепция работы МФЦ в Псковской области на 2020-2024 годы находится на стадии утверждения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения.



По ее словам, в этом году псковскому МФЦ исполняется 7 лет. До сих пор учреждение работало по концепции, предполагающей обслуживание заявителей по «принципу одного окна», чтобы максимально быстро и комфортно можно было получить консультации от разных органов власти и оформить пакет документом.



«На стадии утверждения концепция работы МФЦ на 2020 - 2024 годы. Самое главное, что отражено в данной концепции - что житель Псковской области не должен заниматься вопросом выяснения, куда ему обращаться. Площадка МФЦ должна стать тем местом, куда заявитель может обратиться в любой момент по любой жизненной ситуации, начиная от вопросов соцподдержки и заканчивая регистрацией недвижимости», - пояснила Екатерина Ершова.



До сих пор учреждение осуществляло 86 видов услуг, теперь их перечень будет расширен до 200 видов.



Добавим, в структуре псковского МФЦ функционирует 24 отдела. Самые крупные - в Пскове и Великих Луках. В других районах - от 2 до 5 приемных МФЦ.