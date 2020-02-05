Общество

Псковстат: Численность Псковской области на начало 2020 года составила 626 тысяч человек

Численность населения в Псковской области уменьшилась за последний год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Так, по предварительным данным, численность населения на 1 января 2020 года составила 626 тысяч человек и уменьшилась за 2019 год на 3,6 тысяч человек.

Стоит отметить, что сокращение численности населения отмечается и в целом по РФ - более чем на 35 тысяч человек.

По словам руководителя Псковстата, сокращение численности населения обусловлено естественной убылью, которая составила 5,3 тыс. человек.