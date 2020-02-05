Общество

Коэффициент рождаемости в Псковской области за 2019 год снизился более чем на 8%

В 2019 году в Псковской области родилось 5328 детей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Стоит отметить, что коэффициент рождаемости за 2019 год снизился более чем на 8% по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, Валентина Валиуллина отметила, что в настоящий момент в детородный возраст вступает малочисленное поколение родившихся в 90— е годы. Отметим, что в это время рождаемость в Псковской области и в целом по России была низкой.