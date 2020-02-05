Общество

Екатерина Ершова: Очередь в МФЦ образуется из-за привычки

Очередь в МФЦ образуется из-за привычки, сообщила директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поясняя причины образования очередей в офисы Многофункционального центра.

«Люди привыкли приезжать в МФЦ рано утром, по пути на работу, или на обеде. Чтобы урегулировать вопрос с очередями, мы прививаем гражданам понимание, что намного легче записаться к нам по предварительной электронной записи», - сообщила директор учреждения.

При анализе было выявлено, что люди все больше уходят в гаджеты и мобильные приложения, а средства сайта МФЦ для электронной записи не востребованы. Это связано в том числе и с тем, что для брони очереди на сайте МФЦ нужно сначала зарегистрироваться на сайте госуслуг. Поэтому было решено создать мобильное приложение для записи в МФЦ.

«На скачивание приложения уйдет не более минуты. Надо только указать мобильный телефон, ввести свои фамилию, имя и отчество - и приложение готово к работе», - сообщила Екатерина Ершова.