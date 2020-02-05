Общество

Псковский МФЦ планирует внедрить услугу по выездному обслуживанию

Псковский многофункциональный центр планирует внедрить услугу по выездному обслуживанию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор учреждения Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля.

Она напомнила, что, согласно новой концепции МФЦ, перечень услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, будет расширен до порядка 200. «С этого года МФЦ планирует заняться внебюджетной деятельностью. Планируем внедрение платных сопутствующих услуг, необходимых заявителю» - сообщила Екатерина Ершова.

По ее словам, законопроект в части выездного обслуживания в настоящее время находится в стадии согласования. Он будет состоять из двух блоков. Первый - бесплатное обслуживание граждан, имеющих право на социальную поддержку государства. Список данной категории граждан будет максимально расширен. Второй блок - блок платного выездного обслуживания. Есть заявители, которым проще не самим ездить и собирать документы для получения той или иной услуги, а заплатить специалисту МФЦ, который сам приедет и все сделает, пояснила Екатерина Ершова.