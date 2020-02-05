Общество

Псковичи стали меньше разводиться

Псковичи стали меньше разводиться. В 2019 году в Псковской области зарегистрировано 3499 браков и 2125 разводов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

«По сравнению с 2018 годом число браков сократилось на 4%, а разводов - на 21%», - обозначила Валентина Валиуллина.

Таким образом, на 100 браков приходится 61 развод. Для сравнения - в 2018 году на 100 браков фиксировалось 74 развода.