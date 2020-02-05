Общество

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведен в режим повышенной готовности

С 11.00 6 февраля в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» действует режим повышенной готовности. Меры приняты в связи с прогнозируемым налипанием мокрого снега на провода в северо-восточной части региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад», в целях предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоданных. Усилен контроль за состоянием электрических сетей.

В производственных отделениях электрических сетей приведены в готовность резервные источники энергоснабжения, мобильные подразделения, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает портал.

Псковский филиал компании «Россети Северо-Запад» (входит в группу компаний «Россети»). Обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на территории Псковской области. Территория обслуживания 55,3 тыс. кв. км с населением 643,4 тыс. человек. На балансе энергопредприятия находятся воздушные и кабельные линии электропередачи, протяженностью 45 390 км, 170 подстанций 110-35 кВ, трансформаторная мощность которых составляет 2017,3 МВА, и 10 712 ТП 10/0,4 кВ, общая трансформаторная мощность которых 1837 МВА. В «Псковэнерго» работают более 2 тысяч человек.