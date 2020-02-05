Общество

Из 86 жалоб, поступивших в псковский МФЦ в 2019 году, только 7 оказались обоснованными

Из 86 жалоб, поступивших в псковский МФЦ в 2019 году, только 7 оказались обоснованными. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения.

«Основной поток жалоб составляют те обращения, которые мы вынуждены переадресовывать соответствующим органам, и, если в наших силах наладить взаимодействие заявителя с соответствующим органом, то мы это делаем», - отметила она.

В основном заявители жалуются, когда им выносится отказ в предоставлении той или иной услуги. «Здесь есть много правовых нюансов, но мы стараемся максимально проинформировать заявителя обо всех рисках. Например, если у предпринимателей есть задолженность по уплате налогов, мы обращаем на это его внимание», - пояснила директор МФЦ.

Также Екатерина Ершова отметила, что в настоящее время идет активная смена поколений, поэтому требования к качеству обслуживания на площадке МФЦ со стороны клиентов растут, поэтому учреждение старается идти в ногу со временем. «В основном мы получаем благодарность от людей старшего поколения, которое действительно ценит нашу работу, потому что знает, как было раньше, когда для получения одной справки надо было сходить в четыре кабинета», - заключила Екатерина Ершова.