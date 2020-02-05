Общество

«Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов установили в офисах МФЦ Пскова и Великих Лук

«Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов установили в офисах МФЦ Пскова и Великих Лук. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения.

Оборудование, по ее словам, пока не налажено. Стоит вопрос с аттестацией оборудования и проведением пусконаладочных работ. Первый загранпаспорт с использованием криптобиокабины планируется оформить уже к лету.

Добавим, криптобиокабины позволяют регистрировать биометрические параметры: изображение лица и отпечатки пальцев. Комплекс сканирует документы в двух диапазонах - видимом и ультрафиолетовом.

Добавим, на данный момент на площадке МФЦ можно оформить стандартный загранпаспорт со сроком действия 5 лет. Этот вид услуг входит в перечень наиболее популярных услуг, оказываемых в МФЦ (2%).