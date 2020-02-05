Общество

Услуги по кадастровому учету недвижимости - самые востребованные на площадках МФЦ Псковской области

Порядка 267 тысяч услуг оказано на площадках МФЦ Псковской области в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения.

«За прошлый год оказано порядка 267 тыс. услуг. Наибольшее количество - 154 тысяч - в Пскове и 63700 - в Великих Луках», - пояснила она. Далее следуют Невель, Остров, Себеж, Порхов и другие муниципалитеты.

Также Екатерина Ершова перечислила виды услуг, которые в прошлом году пользовались среди псковичей наибольшей популярностью. Так, на первом месте - услуги по кадастровому учету недвижимости (55%), на втором - госрегистрация прав на имущество. На третьем месте - услуга по выдаче и замене паспорта гражданина РФ (7%). Далее следуют услуги по регистрационному учету граждан по месту пребывания (около 7%), выдача справок о наличии и отсутствии судимости (4%), миграционный учет граждан (3%). Около 3% в общей массе занимают услуги по выдаче разрешений на охоту. В 2019 году выдано 7548 разрешений. Лидируют Стругокрасненский и Плюсский районы.

2% в общей массе оказанных в прошлом году услуг - оформление загранпаспортов, 1,5% - информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных счетов.

Напомним, в общей сложности на площадках МФЦ в Псковской области можно получить 86 видов услуг. В скором времени их число планируется довести до порядка 200.