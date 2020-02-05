Общество

Оформляем льготы на оплату коммунальных услуг и капремонта в Пскове: советы представителей соцзащиты и МФЦ

В рамках очередного заседания Клуба председателей многоквартирных домов города Пскова, организованного при поддержке депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева, состоялась встреча горожан с начальником отдела жилищно-коммунальных льгот территориального отдела г.Пскова Комитета по социальной защите Псковской области Еленой Алексеевой и директором ГБУ ПО «МФЦ» Екатериной Ершовой.

Псковичам напомнили о том, что все льготы в России имеют заявительный характер. Обратившись в комитет соцзащиты или МФЦ, вы получите исчерпывающую информацию о том, на какие меры соцподдержки можете рассчитывать.

Подробнее о том, кто, как и где в Пскове может получить льготы на оплату ЖКУ, читайте в публикации «МК в Пскове» по ССЫЛКЕ >>>.