Общество

Семинар для соцспециалистов региона по обучению работе в АИС «Система исполнения регламентов» проходит в Пскове

Специалисты социальных учреждений Псковской области, работники органов муниципальной власти проходят обучение в системе исполнения регламента (СИР) в администрации Псковской области. В особенностях и преимуществах данной электронной площадки в четверг, 6 февраля, им помогли разобраться разработчики системы и сотрудники управления цифрового развития и связи администрации области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как отметил руководитель управления Денис Матвеев, внедрение СИР позволяет на региональном уровне повысить эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг для населения. Используя функционал системы, работники Центров социального обслуживания смогут быстро и качественно обрабатывать запросы граждан, поступившие как очно, так и удаленно, непосредственно через портал Госуслуги.

Данная межведомственная площадка позволяет оперативно работать со сведениями Росреестра, ФССП и других федеральных структур. СИР отличается также возможностью быстрой обработки комплексных услуг, требующих получения большого количества справок и документов. Кроме того, система исполнения регламента имеет простой и понятный интерфейс, позволяющий освоить программу в короткие сроки.

Отметим, на данный момент площадка работает в тестовом режиме. С 1 марта посредством портала Госуслуг могут быть предоставлены первые две услуги (предоставление социальной выплаты многодетным семьям за рождение третьего ребенка и последующих детей, предоставление компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг). В дальнейшем перечень услуг для населения планируется расширить.