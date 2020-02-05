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Общество

Госавтоинспекцией Печорского района проведена акция «Навстречу безопасности!»

06.02.2020 12:39|ПсковКомментариев: 0

Госавтоинспекцией Печорского района проведена акция «Навстречу безопасности!». В рамках этого профилактического мероприятия автоинспекторы проводили встречи как с пешеходами, так и с водительским составом.

Отметим, что на территории Печорского района с начала года зарегистрирован наезд на пешехода, который, к сожалению, погиб. Характерно, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток на неосвещённом участке дороги. У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, которые позволили бы водителю вовремя заметить его и предпринять меры для остановки транспортного средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с данной категорией участников дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Печорского района организовали на подведомственной территории акцию «Навстречу безопасности!». В ее рамках состоялись встречи с пешеходами и водителями. В беседах речь шла о проблемах дорожной безопасности.

Госавтоинспекторы напомнили пешеходам, что им при движении в темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Ими могут быть либо брелок, браслет, жилетка или же значок. Кроме того, при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу гражданин должен прежде всего убедиться в собственной безопасности и зрительно оценить расстояние до приближающегося транспорта.

В ходе акции особое внимание уделялось юным участникам дорожного движения. Полицейские вручили ребятам световозвращающие браслеты и сладкие подарки.

Автолюбителям стражи порядка напомнили о правилах проезда пешеходных переходах, соблюдении скоростного режима, а также о необходимости выбора оптимальной скорости движения, соответствующей погодным условиям и времени суток. Со своей стороны, водители и пешеходы пообещали строго следовать требованиям дорожной безопасности.

Участники акции получили от сотрудников Госавтоинспекции информационные буклеты и памятные сувениры.

Источник: Псковская Лента Новостей
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