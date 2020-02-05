Общество

В «Единой России» просят правительство распространить акцию «Подарок новорожденному» на все регионы

Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» обратился в правительство РФ с предложением включить акцию «Подарок новорожденному» в нацпроект «Демография» и распространить эту акцию на все регионы. Об этом ER.RU сообщила координатор партпроекта, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Генерального совета «Единой России» Ольга Окунева.

«В настоящее время акция «Подарок новорожденному» реализуется лишь в 22 регионах, в остальных субъектах такой вид помощи семьям не предусмотрен. В связи с этим партия обратилась в Правительство Российской Федерации с предложением включить акцию в нацпроект «Демография» и обеспечить ее финансирование федеральными средствами», - рассказала координатор партпроекта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, Окунева напомнила, что программа «Десятилетия детства» подразумевает проведение акции «Подарок новорожденному».

«Каждая мамочка при выписке из роддома должна получать набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства. Однако ответственными за реализацию этого пункта были назначены Минпромторг, Минздрав, и органы исполнительной власти регионов. Отсутствие в этом перечне Минфина осложняет финансирование акции из федерального бюджета», - отметила член Генерального совета «Единой России».