Общество

Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной

Метеорологи предупреждают, что погода в первой половине марта неприятно удивит своим совсем не весенним характером, так как почти вся территория Русской равнины окажется под влиянием холодных арктических воздушных масс, сообщает expert.ru.

И, несмотря на то, что сурок Фил из контактного зоопарка «Приют Белоснежки», расположенного в Ленинградской области, не испугался своей тени, а это якобы значит, что россиян ждет в этом году ранняя весна, синоптики утверждают обратное. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, приход климатической весны придет в нашу страну, как минимум на 2-3 недели позже календарной.