Общество

Псковские депутаты рассмотрят инициативу об ужесточении ответственности для владельцев пропагандирующих наркотики интернет-ресурсов

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят инициативу правительства об ужесточении административного наказания за размещение в интернете запрещенной информации о наркотических и психотропных средствах – соответствующий проект федерального закона внесен в Государственную Думу РФ и направлен в субъекты РФ для отзывов регионов на этот документ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков предусмотрена российским законодательством - судами РФ рассмотрено более тысячи дел об административных правонарушениях этой категории.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, анализ статистических данных по делам о пропаганде наркотиков, материалов по таким делам, обращений граждан и организаций, а также мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей за последние годы показывают рост распространения запрещённой информации.

«В целях пропаганды потребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей. Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность, для чего предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции для рассматриваемой категории физических, должностных и юридических лиц», - сказано в пояснительной записке.

Максимальный размер штрафа, предлагаемый законопроектом, составляет 1,5 млн рублей. В качестве административной ответственности также предусматривается приостановление деятельности ИП либо юридического лица на срок до девяноста суток.

Проект внес на рассмотрение в Собрание депутат Владимир Яников. Позицию по проекту федерального закона, включенного в программу весенней сессии Госдумы, первоначально сформируют комитеты регионального парламента – законопроект «расписан» спикером Собрания Александром Котовым комитету по законодательству и местному самоуправлению и комитету по труду и социальной политике. Затем будет принято постановление, отражающее коллегиальное решение депутатского корпуса по данному законопроекту – процедура согласования проекта федерального закона по предметам совместного ведения подразумевает голосование за принятие или против принятия законопроекта без возможности внесения в него корректив.

Добавим, что по данным, предоставленным комитетом по здравоохранению Псковской области, на 1 января 2019 года в регионе зарегистрировано 633 больных наркоманией. Кроме больных наркоманией сформирована группа потребителей наркотиков с риском развития наркозависимости без установленного диагноза – их количество 821 человек.