Общество

Игорь Дитрих о порядке медосвидетельствования водителей: Замедление реакции даже на доли секунды может стоить жизни

«Если ты знаешь, что тебе нужно идти в детское учреждение, на работу, связанную с риском, или сесть за руль, то от булочки с маком, к примеру, можно и воздержаться», - заявил региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих, комментируя инициативу «Единой России» при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В некоторых случаях выявить клиническое опьянение способен только специалист, которых у нас, кстати, не так много. Несведущий же не поймет что что-то не так. Между тем замедление реакции даже на доли секунды может сыграть роль и стоить человеческой жизни», - заявил Игорь Дитрих.

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«Необходимо установить пороговые значения, которые говорили бы не о наличии веществ, а о наличии клинических признаков опьянения по аналогии с этиловым спиртом», - рассказал координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов и подчеркнул, что в таких случаях водителей привлекают к ответственности после того, как в организме обнаружен запрещенный препарат, который не привел к появлению признаков опьянения.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, при изменении порядка освидетельствования важно соблюсти баланс между правом человека на управление транспортным средством и безопасностью дорожного движения. «Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала (содержится в валокордине и корвалоле – прим. ред). Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», - подчеркнул он.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по ряду веществ занижены. «Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. Приходилось на дорогостоящем оборудовании доказывать, что это не наркотические вещества. Такие моменты нужно учитывать юридически», - считает Брюн.





«Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации правозащитный центр направит в Минздрав и МВД», - заключил он.