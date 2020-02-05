Общество

Руководитель фракции «ЕР» в гордуме Денис Иванов высоко оценил тандем Елены Полонской и Александра Братчикова

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов высоко оценил новый тандем руководителей города - главы Пскова Елены Полонской и главы городской администрации Александра Братчикова.

«Тандем отличный, оба руководителя молодые, полные амбиций и желания что-то сделать для города, и, надеюсь, мы скоро все увидим», - отметил Денис Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Немаловажным он считает тот факт, что в публичном пространстве между главой города и главой администрации нет никаких конфликтов, хотя раньше были случаи, когда между руководителями муниципалитета были натянутые отношения.

Смена власти, произошедшая в мае 2019 года после ухода Ивана Цецерского с поста главы Пскова, по мнению Дениса Иванова, прошла для горожан незаметно и «очень аккуратно за исключением некоторых технических нюансов». «А в целом все нормально, все под контролем, город развивается, идет ремонт - слава богу, зима позволяет не останавливать работы, поэтому некоторые объекты будут сданы досрочно», - заключил Денис Иванов.

По его мнению, Елена Полонская и Александр Братчиков хорошо сработались. В то же время гость студии высказался в пользу прежней модели местного самоуправления, когда в городе был один руководитель. «Было бы неплохо, если б один человек отвечал и за политику, и за хозяйственный блок, но такого человека, который совмещал бы эти функции, найти сложно. И, кроме того, это зависит от людей», - сказал руководитель фракции.

При этом Денис Иванов напомнил, что «президент Путин предлагал изменения в Конституцию, чтобы поставить муниципальную власть в ранг государственной», и положительно оценил эту инициативу. «Межбюджетные отношения связывают нас по рукам и ногам. Мы зависим от области, а область от федерации. И когда мы в политическом блоке отделены, происходит бардак. Эту проблему надо исправить, и тогда будет полегче», - заключил гость студии.