Общество

Еженедельное 4-часовое обучение проходят сотрудники псковского МФЦ

Еженедельное 4-часовое обучение проходят сотрудники псковского псковского Многофункционального центра. Оно проходит по пятницам, с 13 до 17.00. Поэтому во второй половине дня по пятницам центральный офис МФЦ не работает. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор учреждения Екатерина Ершова на пресс-конференции.

По ее словам, необходимость введения методических часов для сотрудников МФЦ возникла в связи с предстоящим расширением перечня госуслуг, оказываемых учреждением — с 86 до 200.

Методические учения проходят как на площадке МФЦ, так и на базе федеральных и государственных органов власти. Вопросами обучения сотрудников МФЦ занимается отдел организационно-методической работы.

«Не могу сказать, будет ли еженедельное обучение сотрудников временным явлением. Но сейчас мы понимаем, что еженедельное 4-часовое обучение нам необходимо. Когда наше положение станет более статичным, возможно, мы перейдем в щадящий режим методической работы, но пока об этом говорить рано», - резюмировала Екатерина Ершова.