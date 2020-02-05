Общество

В Совфеде поддержали идею разрешить родственникам умершего пациента доступ к его медкарте

Нет ничего особенного в том, чтобы дать возможность людям, потерявшим близкого человека, изучить историю его болезни. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, комментируя подготовку Минздравом соответствующего законопроекта, пишет «Парламентская газета».

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов Минздрав разместил информацию о том, что готовит инициативу, которая должна обеспечить доступ после смерти человека к информации о состоянии его здоровья близким родственникам.

«Действующее правовое регулирование не содержит положений, которые бы определяли после смерти человека правовой режим доступа к информации о состоянии его здоровья и медицинской документации», - говорится в описании к проекту.

Также не урегулировано, каким должен быть объём сообщаемой информации, форма и сроки её предоставления.

«Эта информация уже не является врачебной тайной и вполне может быть раскрыта по просьбе родителей, супруга, супруги. Зачастую, им не хватает информации о том, почему они потеряли близкого человека и какой у него был анамнез», - сказала Кусайко, добавив, что будет всячески поддерживать инициативу Минздрава.