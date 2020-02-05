Общество

Пригласительные билеты на Сретенский бал можно получить в Молодежном центре

Начиная с сегодняшнего дня, все желающие могут получить пригласительные билеты на V ежегодный Сретенский бал в Псковском городском молодежном центре. Сделать это можно в будние дни с 9.30 до 17.30. Количество билетов ограничено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Традиционный Сретенский бал подразумевает дресс-код как для участников, так и для гостей вечера: бальные или вечерние платья длинной по щиколотки для девушек, а также фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных для молодых людей.

Напомним, Сретенский бал, посвященный Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня, состоится 16 февраля в спортивно-развлекательном парке «Простория». Гостям бала необходимо приходить к 16.00.

Главной отличительной чертой Сретенского молодежного бала является то, что он проходит под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Организатором Сретенского бала является Псковский городской молодежный центр при поддержке Молодежного отдела Псковской Епархии, Псковской областной филармонии и Свято-Троицкого кафедрального собора.