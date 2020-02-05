Общество

Социальная ответственность опускает на землю - Денис Иванов

«Бизнес- это хорошо, но социальная ответственность - когда ты реально помогаешь людям и решаешь их проблемы - опускает на землю», - сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я чувствую в себе силы помогать людям. Не знаю, насколько меня хватит, но этот депутатский срок я отработаю. Я пришел сюда на людей работать», - подчеркнул парламентарий. В то же время его расстраивает, что порой от избирателей трудно услышать слова благодарности.

«Поставил площадку, а вместо благодарности одни упреки - все знают, как лучше. Но я в вашем дворе не живу, я просто пришел и попытался что-то сделать полезное, выбил деньги, документы оформил, не получая за это зарплату, и жду от этого хотя бы моральной отдачи. А когда люди «спасибо» не могут сказать, это расстраивает, - заключил депутат. - Но я не хочу быть в списке тех, кто не хочет помогать. Иначе зачем все это?».