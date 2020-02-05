Общество

Иван Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась Рогозину

Иван Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину: в прошлом выпуске телеведущий пошутил, что «легкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать людям, мечтающим полететь в космос, сообщает TJournal.

После этой шутки Урганту в Твиттере ответил аккаунт робота «Федора». «Ургант предложил снизить требования при наборе космонавтов, чтобы можно было брать в отряд людей с психическими отклонениями, "грабителей старух" и малолетних осужденных. Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте», - написал робот.

Твит «Федора» репостнул Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса также обратил внимание на то, что Ургант ведет свое шоу уже восемь лет, из-за чего у него «язык намозолился». Чиновник также вспомнил показанный в «Вечернем Урганте» коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж.

Ургант в ответ назвал «Федора» «бездушным куском металла», все функции которого «свелись к одному - остроумно отвечать в Твиттере». Телеведущий также удивился, что Рогозин вспомнил шутку про Христа, поскольку извинения за нее уже принесены.

«Но Дмитрий Рогозин? Я честно говоря, не ожидал такого. Зачем вспоминать конфликт, за который я уже извинился? Ну причём тут верующие? Это то же самое, чтобы я сейчас сказал: «8 лет для программы нашей это много, а вот для строительства „Восточного“ - это вообще ничего», - написал Ургант.

Но за шутку про требования к космонавтам Ургант все же извинился. «Нас жизнь научила, если кого-то обидел, нужно извиниться», - пояснил телеведущий. Он также пригласил на сцену пожилого человека, которого назвал «сценаристом, придумавшим эту шутку» и «сделал ему выговор».

«Дмитрий, не снижайте требования к кандидатам в космонавты. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам. Вы посмотрите, с кем приходится иметь дело», - заявил телеведущий.

Ургант также рассказал, что понимает, почему Рогозин так отреагировал на эту шутку. Он объяснил это новостью о предстоящих в феврале испытаниях разработанного предприятиями Роскосмоса трамвая.

«Дело в том, что в Роскосмосе сейчас непростые времена. У них запуск нового стратегически важного проекта - трамвая. Не в первый раз Роскосмос запускает трамвай, все запуски были неудачными. Дело в том, что трамвай уезжал и не возвращался», - пошутил Ургант.

Это второй раз за 10 дней, когда Ургант извиняется за шутку из «Вечернего Урганта». В прошлый раз телеведущий попросил прощения перед теми, чьи чувства оскорбил коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях находился Николас Кейдж.