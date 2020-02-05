Общество

Сенатор предлагает наказывать юрлица за нарушение тишины в ночное время

Новый проект кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время лишь для физлиц, а компании, которые ведут работы в ненадлежащее время суток, оказываются вне ответственности - на это обратила внимание сенатор Ирина Рукавишникова, пишет «Парламентская газета».

Она отметила, что санкции за нарушение тишины и покоя в ночное время, предлагаемые в проекте нового КоАП, касаются лишь физических лиц, а юрлица, которые ведут по ночам строительные работы, устраивают праздничные мероприятия и прочее, ответственности могут избежать. «Нам надо дополнить соответствующую статью неким примечанием, которое устранит данный пробел», - уверена Ирина Рукавишникова.

Сенатор также ответила на ироничные вопросы некоторых оппонентов о том, каким прибором власти планируют замерять уровень допустимого шума. «Существует однозначная судебная практика - критерием отсчёта является ночное время, а не уровень шума. При этом речь идёт не о плаче ребенка или лае собаки, а о шуме от звуковоспроизводящих устройств - громкая музыка, работа строительных машин и т.д.», - пояснила Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что вопросы нарушения тишины и покоя в ночное время, как и семейно-бытовое дебоширство, попрошайничество и проблемы благоустройства территории должны быть отнесены на уровень региона - то есть в субъектах Федерации должны сами формировать состав правонарушений, а не исходить из федеральных составов, что не позволяет властям вовремя реагировать на возникающие проблемы на местах.