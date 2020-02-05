В Псковской области количество заявлений о переводе пенсионных накоплений уменьшилось в 2,5 раза

В 2019 году региональное отделение Пенсионного фонда приняло 414 заявлений (уведомлений) о выборе способа формирования и инвестирования пенсионных накоплений. Это на 682 меньше, чем в 2018 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.
Из них:
Из 385 поданных заявлений о смене страховщика 359 заявлений – досрочные. Это значит, что при удовлетворении таких заявлений деньги будут переведены в ПФР или НПФ уже в этом году, но возможна потеря инвестиционного дохода за 2016-2019 гг.
26 принятых заявлений – срочные. По ним решения примут только через пять лет. Все средства будут переведены выбранному страховщику без потери дохода.
В течение прошлого года впервые можно было отозвать направленное ранее заявление о переводе накоплений. Такой возможностью воспользовались 18 человек.
В 2020 году жители региона по-прежнему могут распоряжаться пенсионными накоплениями.