Общество

В Псковской области количество заявлений о переводе пенсионных накоплений уменьшилось в 2,5 раза

В 2019 году региональное отделение Пенсионного фонда приняло 414 заявлений (уведомлений) о выборе способа формирования и инвестирования пенсионных накоплений. Это на 682 меньше, чем в 2018 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Из них:

360 – о переводе средств из НПФ в Пенсионный фонд РФ;

6 – о переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд;

19 – о переходе из одного НПФ в другой;

8 – о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);

1 – об отказе от финансирования накопительной пенсии;

2 – о замене ранее выбранного страховщика;

18 – об отказе от смены страховщика

Из 385 поданных заявлений о смене страховщика 359 заявлений – досрочные. Это значит, что при удовлетворении таких заявлений деньги будут переведены в ПФР или НПФ уже в этом году, но возможна потеря инвестиционного дохода за 2016-2019 гг.

26 принятых заявлений – срочные. По ним решения примут только через пять лет. Все средства будут переведены выбранному страховщику без потери дохода.

В течение прошлого года впервые можно было отозвать направленное ранее заявление о переводе накоплений. Такой возможностью воспользовались 18 человек.

В 2020 году жители региона по-прежнему могут распоряжаться пенсионными накоплениями.