Общество

Голикова пообещала, что механизм установления бюджетных мест в вузах станет прозрачнее

Механизм установления контрольных цифр приема на бюджет в региональных вузах будет согласовываться с регионами и работодателями, чтобы учесть подготовку специалистов для региональных рынков труда и исключить пробелы в подготовке кадров среди медработников и педагогов. Об этом в четверг сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24», пишет ТАСС.

«Мы поменяем механизм установления контрольных цифр. Он будет более прозрачный, мы будем эту процедуру согласовывать и с регионами, и с работодателями для того, чтобы как раз насытить кадрами региональные рынки труда, чтобы не было тех пробелов, которые мы имеем по медицине, есть некоторые проблемы с подготовкой педагогических кадров», - сказала она.

Голикова отметила, что также важно учесть развитие профессий будущего. «Здесь важно определить, какие это профессии и кого мы будем готовить. В этой связи хочу сказать, что мы с 2019 года начали эту работу, будем продолжать ее и дальше», - добавила она.

Вице-премьер отметила, что, в частности, в рамках нацпроекта «Наука» будут развиваться научно-образовательные центры в регионах, куда будут приезжать зарубежные преподаватели. «Не во всех регионах страны вузы и научные организации открыты к региональным рынкам труда, и важно эту тенденцию переломить», - добавила Голикова.

По словам вице-премьера, без развития инфраструктуры региональных вузов обеспечить качество образования невозможно. «Мы понимаем, что без развития инфраструктуры высших учебных заведений не повысить качество образования, хотя во многих регионах есть ряд вузов, которые входят в мировые рейтинги, но это пока единицы, а нам важно, чтобы ребята, которые заканчивают там школы, имели возможность получить там качественное образование», - заключила Голикова.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.