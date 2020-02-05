Общество

Сотрудники Россельхознадзора «развернули» более 1 тонны кошачьего корма на границе в Псковской области

При проведении ветеринарного контроля 3 февраля 2020 года на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Долосцы Себежского района Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора досмотрено около 1,3 тонны корма для кошек. Товар следовал из Полоцка в Санкт-Петербург.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Россельхознадзора, на корм для кошек отсутствовали ветеринарные сертификаты Таможенного союза, подтверждающие безопасность и происхождение продукции.

Вследствие выявленных нарушений ветеринарного законодательства перемещение товара по территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь.