Общество

Минпросвещения РФ предлагает ставить QR-код на школьные аттестаты для защиты от подделок

Министерство просвещения России предлагает ставить специальный QR-код на школьные аттестаты, чтобы защитить их от подделок. Соответствующий проект приказа размещен в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, мера позволит усилить защиту аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним от подделок.

«На оборотной стороне титула внизу с выравниванием влево предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код)», - говорится в записке.

Уточняется, что QR-код будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, где содержатся данные о получившем аттестат выпускнике.