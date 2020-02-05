Общество

Миграционные процессы в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 7 февраля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная миграционным процессам в Псковской области.

В рамках пресс-конференции мы подведем итоги работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за минувший год, раскроем цифры статистики и обозначим динамику в миграционных процессах в Псковской области.

Сколько прибыло в Псковскую область иностранцев и лиц без гражданства, сколько выехало с территории региона. С какой целью чаще всего приезжают в Псковскую область выходцы из других стран? Какие отмечаются нарушения миграционного законодательства? Насколько успешно реализуется программа репатриации соотечественников? Какие мероприятия проводятся по выявлению нелегальных мигрантов?

Снижается или повышается спрос на получение загранпаспортов среди жителей областного центра и области в целом? Насколько часто такие документы оформляются через сайты госсуслуг, а не в порядке «живой очереди». Охотно ли псковичи оформляют загранпаспорт нового поколения?

На эти и другие вопросы журналистов ответят:

• заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Калинин Андрей Михайлович

• заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Кисс Галина Эгоновна

Дата проведения: 7 февраля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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