Общество

УФСИН России по Псковской области и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России подписали соглашение о сотрудничестве

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования и духовно-нравственного просвещения осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рабочей встрече также приняли участие представители мусульманского духовенства, региональных УФСБ и УФСИН России по Псковской области.

В начале встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы совместной работы по религиозному и духовно-нравственному воспитанию осужденных и отметили особую роль религиозной составляющей в воспитательной работе с лицами, отбывающими наказание, и в профилактике и пресечении проявлений экстремистских взглядов в среде осужденных.

Сегодня в исправительных учреждениях Псковской области отбывают наказание порядка 200 осужденных, исповедующих ислам. Представители администрации ИК и СИЗО идут навстречу и не ограничивают их прав при выполнении религиозных обрядов.

Достигнутая договоренность о взаимодействии позволит представителям мусульманского духовенства осуществлять регулярные выезды в места лишения свободы и проводить профилактическую работу с осужденными, исповедующими ислам, реализовывать их духовно-нравственное просвещение.

В завершение встречи Виктор Леонов поблагодарил духовного лидера мусульман за рабочий визит в Псковскую область, после чего стороны подписали Соглашение о сотрудничестве.