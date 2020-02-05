Общество

Президент пообещал увеличить поддержку молодым специалистам за достижения в науке

Президент России Владимир Путин пообещал молодым специалистам увеличить размеры поддержки за научные результаты. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. «У нас много талантливых, целеустремлённых молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России», — сказал российский лидер.

Путин считает правильным увеличить поддержку за достижение научных творческих результатов. Он также заявил, что это будет сделано в ближайшее время.

Ранее на заседании президент также предложил посвятить вопросам дальнейшего развития образования осеннее заседание Госсовета.