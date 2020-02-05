Общество

Для личного состава УФСИН России по Псковской области проведены занятия по служебной подготовке

В актовом зале УФСИН были проведены занятия по служебной подготовке для представителей всех отделов и служб аппарата управления, в ходе которых были рассмотрены темы, касающиеся общественно-государственной и правовой областей деятельности уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В начале занятия старший инспектор по особым поручениям отдела кадров Артем Лаврентьев довел до присутствующих последние изменения законодательства, вступившие в силу, касающиеся применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

С докладом в области профилактики коррупционных проявлений среди личного состава УИС Псковской области выступил начальник инспекции по противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области Александр Бушуев.

В ходе занятий также были заслушаны лекции, посвященные году памяти и славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Закончилось мероприятие доведением до личного состава приказа УФСИН России по Псковской области о присвоении квалификационных званий ряду сотрудников.