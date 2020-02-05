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Представитель Псковского облпотребсоюза: Дефицита чеснока в регионе не будет

Председатель совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля рассказал, что кооперативные торговые точки способны покрыть спрос потребителей на чеснок в своей местности. «Жители региона привыкли покупать чеснок на ярмарках выходного дня у фермеров и представителей потребкооперации», - заявил он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центросоюз, потребительская кооперация в разных регионах России ежегодно закупает чеснок у фермеров и личных подсобных хозяйств. В сети кооперативных магазинов всегда продавался и сейчас реализуется чеснок, выращенный на территории России», - подчеркнули в Центросоюзе.



Председатель совета Алтайского крайпотребсоюза Виктор Красилов считает, что китайскому чесноку есть альтернатива - среднеазиатский. «Потребкооперация Алтайского края при необходимости закупает и реализует на территории региона казахстанский и узбекский чеснок», - сообщил он.



Абакумов также обратил внимание на то, что чеснок из Китая не всегда отвечает вкусовым предпочтениям россиян. «Он очень острый, его очень редко используют в кулинарии, - сказал он. - У нас достаточно сортов чеснока, отвечающих вкусам российских потребителей, и шеф-повара хорошо их знают. Не случайно они закупают чеснок в основном на рынках, где продается не китайский, а российский чеснок». Отечественный чеснок предпочитают и хозяйки, в том числе и потому, что он крупнее мелкого китайского, добавил он.

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В то же время магазины завалены чесноком из Китая в силу того, что он поставляется крупными партиями, считает эксперт. По словам Абакумова, в китайском чесноке также обнаруживали повышенное содержание химикатов.

Напомним, дефицит чеснока в РФ прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, связывая это с эпидемией коронавируса. По данным Центра, с долей 80% Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок. Общий объем импорта чеснока составляет около 50 тыс. тонн в год, валовой сбор - около 260 тыс. тонн, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Между тем в Минсельхозе уверяют, что дефицита не будет, при необходимости аграрии страны смогут восполнить сокращение поставок из Китая.