Общество

Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 6 февраля, принял участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Главная тема обсуждения - роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, Стратегии научно-технологического развития государства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Президент призвал правительство РФ и руководство субъектов совместно с гражданским обществом и бизнесом последовательно работать по всем направлениям демографического развития страны, в том числе по вопросам просвещения. Тему развития общего образования он предложил обсудить на Госсовете в начале следующего учебного года.

«Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты. И, кстати, включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», - заметил глава государства.

Президент особо подчеркнул, что необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов, построить в субъектах современные студенческие городки. Владимир Путин также призвал сделать более гибкими образовательные стандарты в РФ, избавиться от избыточных требований, что позволит вузам с учетом мнения студентов и потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения.

В рамках совместного расширенного заседания были обсуждены вопросы соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

В Псковской области идет совершенствование системы высшего образования.

«Развитие сферы образования в Псковской области неотъемлемо связано с популяризацией рабочих профессий в регионе. В связи с этим активно модернизируется учебная материальная база и профессиональных образовательных учреждений», - заметил Михаил Ведерников по итогам заседания. Глава региона проинформировал, что в прошлом году по национальному проекту «Образование» оборудованы учебные мастерские Псковского политехнического колледжа. На эти цели были направлено более 23 млн рублей средств федерального бюджета. Кроме того, еще по 6 млн рублей направлено на модернизацию учебных мастерских Великолукского медицинского колледжа и Опочецкого педагогического колледжа.

Эта работа, по словам губернатора, позволяет уровень технической оснащенности учреждений довести до стандартов WorldSkills. В данное время в Псковской области проходит четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в котором принимает участие рекордное число конкурсантов - 150 человек из разных муниципалитетов. Растет и число компетенций. Сейчас их уже 14 - по основным профессиональным специальностям.

В этом году работа по техническому обновлению будет продолжена. Псковский агротехнический колледж получит 40 млн, что позволит модернизировать оборудование 5-ти новых лабораторий для подготовки специалистов сельскохозяйственных профессий.