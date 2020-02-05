Общество

Развитие интернет-магазина с помощью Инстаграма

Рассмотрим основные способы создания и развития интернет-магазина в Инстаграме, а также постараемся разобраться, каким образом можно повысить количество продаж и увеличить прирост клиентов.

С появлением Инстаграма, жизнь многих интернет-магазинов сильно преобразилась. Если ранее они вынуждены были арендовать сервер, покупать доменное имя, вкладывать деньги в десятки различных рекламных инструментов, то с появлением социальных сетей все изменилось. Теперь достаточно завести отдельную страницу и воспользоваться встроенными инструментами продвижения, чтобы получить первых клиентов.

Также следует прибегнуть к накрутке Инстаграм, чтобы еще сильнее заинтересовать потенциальных покупателей. В итоге, продажа одежды, украшений, товаров ручной работы сегодня преимущественно ведется именно через эту социальную сеть. Каким образом можно создать популярный магазин в Инстаграме, что для этого нужно и каким образом добиться высокой прибыли?

Что продавать?

Итак, главный вопрос на старте любого бизнеса - что продавать. Если вы твердо и четко решили, что хотите запустить интернет-магазин в Инстаграме, то стоит принять во внимание тот факт, что эта социальная сеть нацелена на работу с внешним видом товара. То есть, товар должен быть наглядным, а это сразу же сужает наш выбор. Возможно, вы не сможете продавать автомобильные запчасти или строительные инструменты - это слишком узкая ниша, в которой покупатель всегда хочет «пощупать» товар руками. А вот что вы можете продавать, так это любые аксессуары: кошельки, рюкзаки, часы, сумки, предметы гардероба.

Также отлично продается в Инстаграме одежда. Еще одна интересная ниша - это предметы ручной работы: украшения, элементы декора, картины. Однако последний пункт требует либо наличия постоянного поставщика (что усложняет бизнес модель), либо специальных навыков (что требует больших временных затрат). Вы же, в первую очередь, хотите заработать!

Ускорить продажу

Итак, аккаунт создан, подобрано красивое название, выделен рекламный бюджет, выбрано направление. К примеру, мы решили продавать модные часы - не инструмент для определения времени, а именно украшение, предмет гардероба. Допустим, что мы даже нашли постоянного поставщика из Китая. Что же потребуется для того, чтобы организовать продажи? Во-первых, каждому товару нужна собственная карточка: фотография и краткое описание. В описании следует указать название товара, написать небольшой текст о том, как он прекрасен, указать цену. Не надо говорить о стране-производителе, заострять внимание на том, что это за бренд (если конечно речь не идет о действительно известном бренде). Все, что вам нужно - заинтересовать покупателя. Сделать так, чтобы он захотел купить предложенный товар.

Продвижение аккаунта

Однако эта задача будет невозможной, если предварительно не привлечь покупателей. Как это сделать? С помощью продвижения аккаунта. В Инстаграме сегодня представлено множество способов прорекламировать свой интернет магазин и получить новых клиентов.

Существует и встроенный инструмент, позволяющий покупать таргетированную рекламу - ваши посты будут показывать исключительно заинтересованным в этом людям. Однако данный способ возможен только при наличии большого стартового бюджета. Если в деньгах Вы ограничены, то лучше обратить свое внимание на другие способы, проверенные и эффективные: покупка рекламы и накрутка ключевых показателей. Также ниже мы поговорим о взаимной рекламе и ее минусах в развитии интернет магазина.

Покупка рекламы

Один из наиболее эффективных способов продвижения, традиционно, покупка рекламы напрямую у рекламодателя. Находите популярного блогера и говорите ему: я заплачу тебе определенную сумму, а ты разместишь у себя на странице рекламу моего интернет-магазина. Такие сделки сегодня заключаются ежедневно. Однако стоит учитывать несколько особенностей. Во-первых, вы не хотите получить клиентов больше, чем можете обслужить. Во-вторых, вы не хотите потратить слишком много денег. Дело в том, что такая реклама может оказаться крайне неэффективной, если неправильно выбрать тематику. Учитывайте, что рекламировать собственные товары нужно на страницах, где это будет уместно. Одежду - в блогах про одежду и так далее.

Накрутка ключевых показателей

Еще один важный аспект развития интернет магазина - накрутить ключевые показатели. В данном случае речь идет про комментарии. Вам обязательно необходимо купить по несколько комментариев к самым популярным позициям. Люди должны восторгаться товаром, рассказывать о скоростной доставке, а также о том, насколько удобным оказался ваш магазин. Это оставляет приятное впечатление у потенциальных клиентов.

Взаимная реклама

Чем же плоха взаимная реклама? Ответ прост: вы захламляете свою страницу. Давайте представим, что вы продаете красивые сумки. Для каждого товара вами был создан отдельный пост, подобрано описание. И вдруг среди всего этого вдруг появляется пост с рекламой туров в Новую Зеландию. Разумеется, ничего плохого в турах в Новую Зеландию нет - это замечательная страна, однако этот факт отвлекает пользователя от созерцания сумок. Он может и вовсе отказаться от покупки сумки, чтобы сэкономить деньги на поездку, которую он так давно планировал, но никак не мог реализовать.

Заключение

Надеемся, что данная статья оказалась полезной и позволит вам привлечь новых клиентов в ваш интернет-магазин. Начинать любой бизнес сложно, однако с появлением социальных сетей сделать это стало намного проще. У вас появилась возможность не только напрямую обращаться к покупателю, без посредников, но еще и гибкий инструмент для анализа собственных клиентов. Это значительно упрощает работу на всех этапах: от поиска клиентов, до закрытия сделок. Инстаграм сегодня - одна из наиболее удобных социальных сетей для развития собственного интернет-магазина. Все дело в наглядности - отображение контента позволяет незамедлительно заинтересовать потенциального клиента.