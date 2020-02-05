Общество

Подготовленные к эвакуации россиян из Китая псковские летчики возвращаются из Забайкальского края

Летчики 334 военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующегося под Псковом, возвращаются из Забайкальского края. Как 6 февраля стало известно Псковской Ленте Новостей, они готовились к эвакуации россиян из китайского города Ухань и размещались недалеко от столицы Республики Бурятия Улан-Удэ, но не участвовали в операции. В ней участвовали тверские летчики.



Источник: группа «Я -Пилот», соцсеть «ВКонтакте»

Напомним, из Китая эвакуация россиян проводилась по распоряжению министерства обороны, в связи с ростом заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. По плану, операция должна была пройти 3 и 4 февраля. По данным ТАСС, со ссылкой на ведомства, вывозить россиян должна была авиационная группировка Воздушно-космических сил, в составе 5 самолетов с медиками и вирусологами на борту.