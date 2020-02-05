Общество

В Пскове обсудили вопросы взаимодействия администрации региона и таможни

В четверг, 6 февраля, состоялось совещание Псковской таможни по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за прошлый год, а также постановки задач на текущий год. В мероприятии принял участие руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Псковская таможня играет существенную роль в социально-экономическом развитии Псковской области в целом. Сотрудники ведомства организуют таможенное оформление и контроль на протяженном участке внешней границы, содействуют обеспечению экономической безопасности, способствуют поступлению существенных платежей в федеральный бюджет, а также обеспечивают деятельность особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», — отметил Сергей Дмитриев. Руководитель аппарата администрации региона выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между ведомством и органами исполнительной власти области.

Начальник Псковской таможни Светлана Степанова выступила на итоговом заседании с докладом о деятельности ведомства за прошедший год. В счет федерального бюджета перечислено порядка 25 млрд рублей, оформлено более 34 тыс таможенных деклараций. Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по импорту составил 1,5 млрд долларов США, по экспорту — 117 млн долларов США. При активном межведомственном сотрудничестве с погрануправлением ФСБ России по Псковской области за год удалось выявить крупные партии контрабандных товаров, в том числе 108 «закладок» обнаружены в различных технологических полостях транспорта.

В завершение заседания коллегии Псковской таможни Сергей Дмитриев вручил должностным лицам ведомства Благодарственные письма за достижения в сфере обеспечения экономической безопасности Псковской области и добросовестное исполнение ими служебных обязанностей.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Псковской таможни Светланой Степановой. Темами для обсуждения стали вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти, а также грядущее реформирование таможни.