Общество

Имена финалистов конкурса «Учитель года-2020» станут известны 13 февраля

В Пскове проходит городской конкурс «Учитель года - 2020». 13 февраля станут известны имена финалистов, которые продолжат дальнейшую борьбу за победу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» - это соревнование учителей в педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном. Конкурсные задания отражают приоритетные задачи современного образования: непрерывный и профессиональный и личностный рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений.

Участие в состязаниях принимают 15 школьных педагогов.

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №1 им. Л.М. Поземского Ксения Севостьянова, учитель истории, обществознания, музыки, изобразительного искусства средней общеобразовательной школы №2» Вера Зенович, учитель начальных классов лицея №4 «Многопрофильный» Арина Алиева, учитель физической культуры, ОБЖ средней общеобразовательной школы №5 имени М.Н. Евтюхина Елена Курилко, учитель информатики и ИКТ многопрофильного правового лицея №8 Наталья Прохорова, учитель музыки средней общеобразовательной школы №9 им. А.С. Пушкина Ирина Лебедева, учитель истории и обществознания гуманитарного лицея Ирина Осипова, учитель физической культуры естественно-математического лицея №20 Елена Тамонова, учитель-логопед социально-экономического лицея №21 имени С.В. Самойлова Любовь Полетаева, учитель математики погранично-таможенно-правового лицея Карина Алексеева, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением английского языка Кристина Воробьёва, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И. Малякова Светлана Сасоева, учитель физики Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Ольга Сохарева, учитель математики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Вера Гордина и учитель истории, обществознания средней общеобразовательной школы №47 Андрей Молотков.

В течение двух недель педагоги проходят конкурсные испытания. На «Методическом соло» конкурсанты представляют свой профессиональный опыт по обновлению содержания образования и эффективному использованию новых технологий в организации образовательного процесса. На конкурсном «Уроке» педагоги воплощают идеи и разработки, представленные на первом этапе. «Педагог-лидер» - это обсуждение актуальной общественно-значимой проблемы в режиме импровизации. «Мастер-класс» проводится финалистами конкурса. Педагоги должны будут продемонстрировать способность работать в режиме импровизации, используя интерактивные приёмы работы с аудиторией.

Напомним, 24 января в Псковском педагогическом комплексе состоялось торжественное открытие муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2020», а победителей назовут 13 февраля на церемонии закрытия.