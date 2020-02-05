Общество

Вера Емельянова проконтролировала качество ремонтных работ в Себежской районной больнице

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в четверг, 6 февраля, посетила с рабочей поездкой Себежскую районную больницу, чтобы проконтролировать ход ремонтных работ. Во время визита в учреждение здравоохранения ее сопровождала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В частности, вице-губернатор осмотрела качество капитального ремонта терапевтического отделения Себежской районной больницы, который был начат в прошлом году. «Отделение на протяжении нескольких лет пребывало в ненормативном состоянии и остро нуждалось в ремонте. Сегодня работы практически завершены и проведены они качественно», — отметила Вера Емельянова.

На данный момент в отделении необходимо закончить установку подъемника для улучшения доступности учреждения для маломобильных групп граждан и оборудовать помещения мебелью.

В рамках контрольного выезда вице-губернатор и председатель Комитета по здравоохранению побывали и в филиале больницы — первом поликлиническом отделении в Идрице, где оценили качество уже выполненных работ. В учреждении здравоохранения был отремонтирован фасад и приведены в порядок внутренние помещения.

Вера Емельянова пообщалась с пациентами, которые проходят лечение в отделении, поинтересовалась, довольны ли они условиями, в которых находятся. Они поблагодарили представителей региональной власти за проделанную работу, отметив, что в помещениях стало теплее и уютнее.

В ходе разговора жители Идрицы также поинтересовались, каким образом будет осуществляться прием посетителей узкими специалистами из Пскова и Великих Лук. Марина Гаращенко заверила, что прием больных будет проводиться в соответствии с установленным графиком.

По итогам осмотра вице-губернатор обратила внимание, что ремонт в лечебном учреждении должен быть продолжен.