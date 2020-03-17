Общество

Есть такая профессия: Мастер по ремонту велосипедов

Проект Псковской Ленты Новостей «Есть такая профессия...» - это фотогалерея рассказов о людях, которые нашли свое призвание в самых разных сферах, подчас самых невообразимых. Их работа - это их жизнь, их выбор и их вклад в уклад современного Пскова. Кто они - мастера своего дела? Давайте знакомиться!

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Шесть велосипедов. Шесть, Карл! Ровно столько уместилось в стандартной квартире стандартной девятиэтажки на Завеличье. По два на каждого члена семьи Захаренковых. Вот как бывает, если глава семейства - мастер по ремонту велосипедов. Алексей занимается этим делом уже около 15 лет. За это время каких только двухколесных он не повидал! Алексей рассказал нам о том, как пришел к любимому делу, есть ли в нашем городе велосипеды стоимость в пол-миллиона и почему у нас нет и, скорее всего, не профессиональных велогонщиков.

О первом опыте

Первый мой велосипед, который помню, был складной, советский, очень тяжелый. Я на нем в деревне с горки съехал. Мне очень понравилось ехать вниз. Горка невысокая была - сейчас бы я сказал, что это тропинка какая-то ровная пологая. В Псковской области горок и нет никаких, перепад метров 20.

На втором курсе института у меня появился велосипед, я купил его на скопленные стипендии. Было интересно кататься. Ремонтировать начал с первого велика: час катаешься и три ремонтируешь. Реально так и было - я время засекал. Заметил за собой, что получаю удовольствие не столько от процесса кручения этих гаек, а от понимания, что если ты сделаешь хорошо, человеку потом пользоваться будет классно. Эти эмоции, которые человек получит, меня, наверное, и заставляют заниматься тем, чем я занимаюсь.

Я закончил Псковский политех, факультет «Технология машиностроения, компьютерного проектирования и технология производства изделий». По профессии - инженер-механик. Наверное, 50% тех знаний, которые были даны в институте, я применяю в своей работе.

Самая интересная часть моей работы - когда ты что-то не знаешь, инструкций никаких нет, но конструктор собирается в голове - и ты делаешь то, что нужно. А сложнее всего было научиться получать деньги за услугу.

О бамбуковых и не только

Большинство велосипедов, которые используют любители велоспорта, не являются просто решением из магазина. Готовых решений от производителей, которые бы идеально подошли любому ездоку, очень мало. Они все напрочь забиты нюансами и особенностями, которые могут не подходить человеку.

Из ярких историй последнее, что запомнилось - когда заезжал турист на бамбуковом велосипеде. Он ехал из Петербурга, доехал до нас и у него начались проблемы. Велосипед был собран полностью из бамбука и кевлара. Вопросов к конструкции было много, но в итоге человек потом еще на этом велосипеде полмира проехал. Сломался где-то в Африке.

А если говорить об обычных великах, то просто доехать до работы, может стоить в районе 25000-30000 рублей. А чтобы покататься с удовольствием, в Корытово, в Финском парке, стоит посмотреть велосипед тысяч за 50-70. Хотя в Пскове есть и велосипеды за 500-900 тысяч. У нас есть люди, которые могут себе позволить такую технику, и их достаточно. Если бы мы были Эстонией - у нас было бы намного больше таких велосипедов. Но у нас статус - это не крутой велосипед, а крутой автомобиль.

О фетишах и порядке

Работы сейчас хоть отбавляй. В магазине работает еще два мастера - им работы тоже достаточно. Это при том, что у нас не единственная мастерская в городе. В силу того, какие велосипеды покупают псковичи (это крайне бюджетные варианты), они накрываются очень быстро, потому что за маленькие деньги производители не в силах предложить высококачественный продукт. Так что спрос на ремонт большой.

Чаще всего велосипеды ломаются из-за моек высокого давления. Именно так можно влететь на внушительную сумму по ремонту. Вода забивается туда, где ее быть не должно. Огромный напор вышибает смазку и все, что может ржаветь, сразу ржавеет, все, что может корродировать, сразу корродирует. В итоге практически все узлы пар трения, качения выходят из строя. Самое обидное, когда так дорогие велики моют.

В работе я использую набор обычных инструментов, купленный 15 лет назад. Есть и специнструмент, который периодически изнашивается и меняется. Такого инструмента в обслуживании велосипеда гораздо больше, чем обычного. Обычным набором ключей здесь не обойдешься.

Чем дольше я занимаюсь своим делом, чем больше общаюсь с коллегами из других городов, тем больше у меня появляется очень специфического инструмента, который в Пскове абсолютно нецелесообразно иметь - он никогда здесь не окупится с объемом наших задач. В Пскове велосипедов, для которых понадобится такой инструмент, - по пальцам пересчитать. У меня есть такой инструмент, который уже превращается в фетиш: покупается как дорогая игрушка, чтобы 2-3 раза воспользоваться и все, дальше будет лежать в коробочке. Но мне надо, чтобы такой инструмент был. Чтобы знать, что я могу.

Порядок в мастерской - это необходимость. Но я шел к этому очень долго. Меня научил один человечище, который служил механиком в военной авиации. Так получилось, что я с ним поработал, мне настолько понравилось, когда он оставлял инструмент в порядке, что я мигом перенес это в свою мастерскую, и сейчас весь инструмент строго на своем месте, чтобы не тратить время на его поиски, на расстоянии вытянутой руки. Идея как раз и была такой, чтобы все вещи - болты, масло, насадки для Dremel, сам Dremel - были в полшага максимум. Особая гордость - верстак, который сделан из древесины. Ее мой батя своими руками заготовил в своей же деревне. Это не купленная древесина. Сырой лес нарезан, высушен правильно, привезен сюда, и здесь я уже сделал верстак.

О «тумбочках» и «покатушках»

Просто так кататься мне уже скучно. Я к катанию отношусь так, что это либо работа, либо тренировка, либо фановая покатушка. Награды были. Мы поехали отдыхать в Крым, там случайно я «заехал на тумбочку». Спортивная составляющая этого процесса мне интересна, но на любительском уровне. Я не подхожу к этому вопросу как системные гонщики: чтобы ездить на соревнования, нужны немаленькие бюджеты.

Фото из личных архивов героя интервью

В нашей области велоспортсменов воспитывают. Проблема в том, что как только ребенок достигает определенного возраста, господдержка прекращается полностью, и для продолжения спортивной карьеры приходится зарабатывать самостоятельно. В силу того, что спортсмен свободное время посвящал тренировкам, у него не сформированы методики получения доходов. И он начинает учиться зарабатывать деньги, просто чтобы выжить. Все, его спортивную карьеру можно считать закончившейся. Соответственно, сосредоточиться на спортмероприятиях можно, работая там, где можно не работать и получать за это деньги.

Чтобы достигнуть уровня зарубежных спортсменов-экстремальщиков, нам не хватает еще и тренировочной базы: инфраструктура для горного велосипеда начала зарождаться в России года три назад. Так что быть профессиональным спортсменом крайне тяжело.

Уровень псковских спортсменов не так слаб, результаты есть. Физическая подготовка у нас хорошая, но чтобы участвовать в соревнованиях высокого уровня, повторюсь, надо иметь высокий доход и массу свободного времени.

Фото из личных архивов автора