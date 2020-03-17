Есть такая профессия: Мастер по ремонту велосипедов

Проект Псковской Ленты Новостей «Есть такая профессия...» - это фотогалерея рассказов о людях, которые нашли свое призвание в самых разных сферах, подчас самых невообразимых. Их работа - это их жизнь, их выбор и их вклад в уклад современного Пскова. Кто они - мастера своего дела? Давайте знакомиться!
Фото здесь и далее: Вадим Боченков
Шесть велосипедов. Шесть, Карл! Ровно столько уместилось в стандартной квартире стандартной девятиэтажки на Завеличье. По два на каждого члена семьи Захаренковых. Вот как бывает, если глава семейства - мастер по ремонту велосипедов. Алексей занимается этим делом уже около 15 лет. За это время каких только двухколесных он не повидал! Алексей рассказал нам о том, как пришел к любимому делу, есть ли в нашем городе велосипеды стоимость в пол-миллиона и почему у нас нет и, скорее всего, не профессиональных велогонщиков.
Первый мой велосипед, который помню, был складной, советский, очень тяжелый. Я на нем в деревне с горки съехал. Мне очень понравилось ехать вниз. Горка невысокая была - сейчас бы я сказал, что это тропинка какая-то ровная пологая. В Псковской области горок и нет никаких, перепад метров 20.
На втором курсе института у меня появился велосипед, я купил его на скопленные стипендии. Было интересно кататься. Ремонтировать начал с первого велика: час катаешься и три ремонтируешь. Реально так и было - я время засекал. Заметил за собой, что получаю удовольствие не столько от процесса кручения этих гаек, а от понимания, что если ты сделаешь хорошо, человеку потом пользоваться будет классно. Эти эмоции, которые человек получит, меня, наверное, и заставляют заниматься тем, чем я занимаюсь.
Я закончил Псковский политех, факультет «Технология машиностроения, компьютерного проектирования и технология производства изделий». По профессии - инженер-механик. Наверное, 50% тех знаний, которые были даны в институте, я применяю в своей работе.
Самая интересная часть моей работы - когда ты что-то не знаешь, инструкций никаких нет, но конструктор собирается в голове - и ты делаешь то, что нужно. А сложнее всего было научиться получать деньги за услугу.
Большинство велосипедов, которые используют любители велоспорта, не являются просто решением из магазина. Готовых решений от производителей, которые бы идеально подошли любому ездоку, очень мало. Они все напрочь забиты нюансами и особенностями, которые могут не подходить человеку.
Из ярких историй последнее, что запомнилось - когда заезжал турист на бамбуковом велосипеде. Он ехал из Петербурга, доехал до нас и у него начались проблемы. Велосипед был собран полностью из бамбука и кевлара. Вопросов к конструкции было много, но в итоге человек потом еще на этом велосипеде полмира проехал. Сломался где-то в Африке.
А если говорить об обычных великах, то просто доехать до работы, может стоить в районе 25000-30000 рублей. А чтобы покататься с удовольствием, в Корытово, в Финском парке, стоит посмотреть велосипед тысяч за 50-70. Хотя в Пскове есть и велосипеды за 500-900 тысяч. У нас есть люди, которые могут себе позволить такую технику, и их достаточно. Если бы мы были Эстонией - у нас было бы намного больше таких велосипедов. Но у нас статус - это не крутой велосипед, а крутой автомобиль.
Работы сейчас хоть отбавляй. В магазине работает еще два мастера - им работы тоже достаточно. Это при том, что у нас не единственная мастерская в городе. В силу того, какие велосипеды покупают псковичи (это крайне бюджетные варианты), они накрываются очень быстро, потому что за маленькие деньги производители не в силах предложить высококачественный продукт. Так что спрос на ремонт большой.
Чаще всего велосипеды ломаются из-за моек высокого давления. Именно так можно влететь на внушительную сумму по ремонту. Вода забивается туда, где ее быть не должно. Огромный напор вышибает смазку и все, что может ржаветь, сразу ржавеет, все, что может корродировать, сразу корродирует. В итоге практически все узлы пар трения, качения выходят из строя. Самое обидное, когда так дорогие велики моют.
В работе я использую набор обычных инструментов, купленный 15 лет назад. Есть и специнструмент, который периодически изнашивается и меняется. Такого инструмента в обслуживании велосипеда гораздо больше, чем обычного. Обычным набором ключей здесь не обойдешься.
Чем дольше я занимаюсь своим делом, чем больше общаюсь с коллегами из других городов, тем больше у меня появляется очень специфического инструмента, который в Пскове абсолютно нецелесообразно иметь - он никогда здесь не окупится с объемом наших задач. В Пскове велосипедов, для которых понадобится такой инструмент, - по пальцам пересчитать. У меня есть такой инструмент, который уже превращается в фетиш: покупается как дорогая игрушка, чтобы 2-3 раза воспользоваться и все, дальше будет лежать в коробочке. Но мне надо, чтобы такой инструмент был. Чтобы знать, что я могу.
Порядок в мастерской - это необходимость. Но я шел к этому очень долго. Меня научил один человечище, который служил механиком в военной авиации. Так получилось, что я с ним поработал, мне настолько понравилось, когда он оставлял инструмент в порядке, что я мигом перенес это в свою мастерскую, и сейчас весь инструмент строго на своем месте, чтобы не тратить время на его поиски, на расстоянии вытянутой руки. Идея как раз и была такой, чтобы все вещи - болты, масло, насадки для Dremel, сам Dremel - были в полшага максимум. Особая гордость - верстак, который сделан из древесины. Ее мой батя своими руками заготовил в своей же деревне. Это не купленная древесина. Сырой лес нарезан, высушен правильно, привезен сюда, и здесь я уже сделал верстак.
Просто так кататься мне уже скучно. Я к катанию отношусь так, что это либо работа, либо тренировка, либо фановая покатушка. Награды были. Мы поехали отдыхать в Крым, там случайно я «заехал на тумбочку». Спортивная составляющая этого процесса мне интересна, но на любительском уровне. Я не подхожу к этому вопросу как системные гонщики: чтобы ездить на соревнования, нужны немаленькие бюджеты.
Фото из личных архивов героя интервью
В нашей области велоспортсменов воспитывают. Проблема в том, что как только ребенок достигает определенного возраста, господдержка прекращается полностью, и для продолжения спортивной карьеры приходится зарабатывать самостоятельно. В силу того, что спортсмен свободное время посвящал тренировкам, у него не сформированы методики получения доходов. И он начинает учиться зарабатывать деньги, просто чтобы выжить. Все, его спортивную карьеру можно считать закончившейся. Соответственно, сосредоточиться на спортмероприятиях можно, работая там, где можно не работать и получать за это деньги.
Чтобы достигнуть уровня зарубежных спортсменов-экстремальщиков, нам не хватает еще и тренировочной базы: инфраструктура для горного велосипеда начала зарождаться в России года три назад. Так что быть профессиональным спортсменом крайне тяжело.
Уровень псковских спортсменов не так слаб, результаты есть. Физическая подготовка у нас хорошая, но чтобы участвовать в соревнованиях высокого уровня, повторюсь, надо иметь высокий доход и массу свободного времени.
Фото из личных архивов автора