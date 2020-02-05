Общество

Александр Гуцан проведет совещание по вопросам реализации нацпроектов на территории Псковской области

7 февраля полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочей

поездкой в Псковскую область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в целях мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений президента Александр Гуцан посетит Псковскую областную клиническую больницу и побывает в детском саду «Ягодка», построенном в рамках национального проекта «Демография». Также в Пскове полномочный представитель проведет совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории региона и рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.

По поручению президента РФ Александр Гуцан вручит юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Псковской области.

Медалью, учрежденной указом президента Российской Федерации, будут удостоены все ветераны Великой Отечественной войны и все приравненные к ним категории.