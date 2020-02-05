Общество

Теплая зима в России увеличила риск гибели икры речных рыб

Рекордно теплая и бесснежная зима в России может привести к сокращению речной рыбы, рассказали «Известиям» в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации). Подтвердили эти данные и в Росрыболовстве.

По словам экспертов, если сток талой воды будет слабым, нерестилища могут обмелеть. Это увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%.

«Рыба, которая живет сейчас, конечно, не погибнет, а уплывет вместе с водой. Но если будет плохой нерест и сократится количество мальков, потери станут особенно заметными через 2–3 года. У той рыбы, которая не сможет нереститься, будет «провал поколения», и популяция может упасть на 20–30%, - пояснил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Еще одна проблема 2020 года - отсутствие ледостава. Замерзание рек происходит позже, а оттаивание раньше, это неблагоприятно сказывается на экосистеме.

Экологи отмечают, что последствием нарушения баланса в будущем может стать бурное размножение рыбы. Однако и это явление специалисты считают неблагоприятным.