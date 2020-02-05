Общество

Минюст пообещал доработать проект КоАП после критики Мишустина и Турчака

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет дорабатываться с учетом общественного мнения, заявил заместитель министра юстиции Денис Новак во время выступления на совещании Совета Федерации «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации». Об этом сообщает «Парламентская газета».



По словам Новака, опубликованный документ не является истиной в последней инстанции. Министерство открыто для всех конструктивных предложений насчет нового КоАП, отметил замминистра.



Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что положения проекта будут обсуждаться с учетом уровня жизни в разных регионах, передает «Парламентская газета».



Это первое публичное обсуждение нового проекта кодекса. Кроме членов Совета Федерации и Минюста в нем принимали участие представители Госдумы и субъектов.



Проект был обнародован 30 января. Он предполагает введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД).



После публикации документ подвергся широкой критике. В частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что закон не нужен для создания «репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения». По его словам, «Единая Россия» не поддержит проект до тех пор, пока он не будет доработан и не пройдет стадию обсуждения общественностью.



Документ раскритиковали и в Госдуме. Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект вообще никуда не годится, поскольку в нем нет сквозных статей, а штрафы увеличиваются в несколько раз.



Против нового КоАП высказался и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал штрафы, прописанные в проекте КоАП, непосильными и заявил, что они должны быть сформированы с учетом платежеспособности населения.



В подготовленном Минюстом варианте КоАП штрафы, например за превышение скорости на 20-40 км/ч, вырастут с 500 до 3 тыс. руб., при превышении на 40-60 км/ч штрафы увеличатся с 1-1,5 тыс. руб. до 4 тыс. Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет караться не только денежным штрафом, но и лишением прав сроком до полугода. Сейчас эта мера применяется при превышении скорости более чем на 80 км/ч.



В проекте увеличена сумма штрафа за отказ от медицинского освидетельствования - с 30 тыс. до 40 тыс. руб.



Минюст также предлагает прописать в новом КоАП накопительную систему нарушений. После трех и более грубых нарушений, например проезда на красный свет или выезд на встречную полосу, у водителя могут отобрать права на срок до полутора лет. Накопительная система не будет учитывать нарушения, зафиксированные видеокамерами.